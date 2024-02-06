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Дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области

Гладков: украинский дрон атаковал село Вознесеновка в Белгородской области

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Украинский беспилотник атаковал село Вознесеновка в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

«Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», — поделился Гладков.

Он добавил, что в результате атаки беспилотника была повреждена кровля складского помещения одного из сельскохозяйственных предприятий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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