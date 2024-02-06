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На Ближнем Востоке оценили работу российских «Панцирей» в зоне СВО

Михеев: работа ЗРПК «Панцирь» в зоне СВО вызывает восторг на Ближнем Востоке

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Валентин Капустин/РИА Новости

Гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде рассказал, что партнеры «Рособоронэкспорта» на Ближнем Востоке пришли в восторг от работы российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Большое впечатление на партнеров произвело стопроцентное уничтожение реактивных снарядов, выпущенных одним залпом из современных РСЗО западных производителей», — поделился Михеев.

По его словам, среди основных импортеров российских ЗРПК — страны Ближнего Востока, так как они традиционно оснащают свои армии лучшим и самым современным вооружением.

До этого президент России Владимир Путин рассказывал, что российские ракетные комплексы «Панцирь» очень востребованы в зоне спецоперации на Украине и одновременно разлетаются «как горячие пирожки» на международных рынках.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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