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В Донецке построят новые микрорайоны

Пушилин: в Донецке планируется строительство новых микрорайонов под ипотеку

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке планируется строительство новых микрорайонов, жилье в которых будет в том числе продаваться по программе льготной ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пушилина, уже определены участки для застройки. Кроме того, к застройке будут готовиться земельные участки в Макеевке, Енакиево, в Новоазовском районе и в других населенных пунктах. Пушилин отметил, что такие участки появляются, как только появляется интерес от инвестора, от застройщика или от муниципалитета.

«После того, как мы сможем обеспечить там безопасность, отодвинут будет противник, там тоже застройки планируются. Сейчас готовятся несколько участков, то есть по сути появление новых микрорайонов», — пояснил глава республики.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ заявил, что строительство в Лисичанске будет продолжаться несмотря ни на что.

Ранее стало известно, насколько вырос платеж по семейной ипотеке в России за год.

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