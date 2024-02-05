Законопроект сената США предполагает выделение средств на ПВО Израиля

Представленный сенатом Соединенных Штатов законопроект о выделении дополнительных средств на защиту границ, а также помощь Украине и Израилю предусматривает выделение $4 млрд на укрепление израильской системы ПВО. Об этом говорится в тексте документа, передает РИА Новости.

Сообщается, что около $1,2 млрд выделено на закупку ПРО «Железный луч». Общий объем средств, которые заложены на помощь Израиля в рамках законопроекта, составляет порядка $14,1 млрд.

5 февраля сообщалось, что законопроект американского сената США в рамках помощи Киеву предусматривает почти $20 млрд на замещение военных складов США, что составляет третью часть от общей суммы, выделяемой на поддержку Украине.

До этого стало известно, что сенатом США представлен компромиссный законопроект по охране американских границ и помощи Израилю и Украине.

Сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что лучшим шансом к деэскалации конфликта между Израилем и ХАМАС является освобождение оставшихся заложников, взятых в плен в начале конфликта.

Ранее Нетаньяху предупредил, что не будет освобождать заложников в Газе любой ценой.