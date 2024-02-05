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Законопроект сената США о помощи Киеву выделит почти $20 млрд на замещение военных запасов

Законопроект сената о помощи Киеву выделит средства на замещение военных запасов

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Shutterstock

Законопроект американского сената США в рамках помощи Киеву предусматривает почти $20 млрд на замещение военных складов США, что составляет третью часть от общей суммы, выделяемой на поддержку Украине, сообщает РИА Новости.

Из общего объема помощи Украине в $60 млрд на замещение вооружений и оборудования, которые отправляются Киеву из американских запасов, планируется потратить $19,85 млрд. Еще $13,8 млрд предлагается выделить Украине для самостоятельных закупок новых вооружений и боеприпасов на предприятиях военно-промышленного комплекса США.

На военную подготовку обмена разведывательными данными, усиленного присутствия и другие меры поддержки Киева планируется выделить $ 14,8 млрд.

$7,85 млрд предполагается отправить на прямую бюджетную поддержку Украины, а $1,58 млрд на помощь экономике, транспортному и энергетическому секторам.

Ранее сообщалось, что американский сенат представил компромиссный законопроект по помощи Украине и Израилю.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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