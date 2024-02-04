Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Работино

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что побывал на участке фронта в районе Работино. Об этом сообщает издание «Страна.ua»

По словам журналистов, он посетил расположение 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

На сайте офисе Зеленского говорится, что во время рабочей поездки в Запорожскую область украинский лидер посетил «передовые позиции военных в районе села Работино». Сообщение сопровождается фото и видео, сделанными в подвальном помещении.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил Зеленскому о ходе боевых действий, и, в частности, о сложной ситуации под Авдеевкой. Кроме этого, с докладом о ситуации на поле боя выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Авдеевка является одним из главных укрепрайонов ВСУ. По словам Зеленского, на ставке обсуждался и вопрос наращивания фортификационных сооружений.

При этом главный редактор портала «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание ставки Зеленского по увольнению генерала Залужного. Бутусов отметил, что текст указа об увольнении Залужного был подготовлен еще 29 января и в настоящее время глава государства «убеждает всех поддержать это решение».

Ранее в офисе Зеленского признали тактические ошибки ВСУ в ходе летнего контрнаступления.