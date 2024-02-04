Израиль нанес ряд ударов по югу сектора Газа. Об этом пишет палестинское агентство WAFA.

«Израильские военные самолеты и артиллерия нанесли серию интенсивных ударов по южной части сектора Газа, нацеленных на различные районы мухафазы Хан-Юнис. <..> Авиаудары также образились в окрестностях Европейской больницы в Газе, что повлекло ранения перемещенных лиц и материальный ущерб больничным отделениям», — сообщает агентство.

По данным WAFA, за сутки в результате израильских обстрелов пострадали 165 человек, а еще 107 получили несовместимые с жизнью ранения.

Вечером 3 февраля Армия обороны Израиля сообщила о тревоге на севере страны.

До этого в ВОЗ заявили о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.