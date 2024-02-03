Два беспилотника перехвачены над Брянской областью

Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным военного ведомства, попытка атаки была пресечена c применением БПЛА самолетного типа в 20.00 (совпадает с мск.). Беспилотники были перехвачены над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО.

30 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке теракта с применением беспилотника.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа, он упал и взорвался.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.