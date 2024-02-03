На Украине сотрудники военкомата избили мужчину на глазах у полицейского

В Киевской области сотрудники военкомата избили мужчину на глазах у полицейского. Об этом сообщило украинское здание «Страна».

По информации источника, инцидент случился 30 января в селе Рудницкое Броварского района. Девушка рассказала, что сотрудники военкомата остановили фуру, водителем которой является ее отец. Сотрудники заставили его выйти из машины, после чего сильно избили. После этого ее отец взял повестку и расписался в ней.

В Броварском районном управлении полиции заявили о начале досудебного расследования по факту произошедшего.

3 февраля в Верховную раду Украины внесли альтернативный законопроект о мобилизации, призванный прекратить «охоту на людей».

В этот же день бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что украинские граждане начали создавать списки с личными данными сотрудников военных комиссариатов, что может привести к расправам над ними.

До этого украинские пленные заявили о призыве в ряды ВСУ старых и больных.

Ранее бывший премьер-министр Украины, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко не исключила, что усиление мобилизации приведет к противостоянию граждан страны.