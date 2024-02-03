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США нанесли новый удар по Йемену

Центральное командование ВС США сообщило о нанесении нового удара по Йемену

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Xinhua/Global Look Press

США нанесли новый удар по Йемену, уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

«ВС США осуществили удар и уничтожили БПЛА в рамках самообороны», — уточнили в сообщении.

Накануне стало известно, что после атак по целям в Ираке и Сирии следующие удары США собираются нанести по объектам в Йемене в ответ на нападение на американскую военную базу в Иордании. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на двух американских официальных лиц.

До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Это был ответ на атаку дрона по американской базе в Иордании. Удары пришлись по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками. Глава Пентагона Ллойд Остин счел их лишь началом ответа.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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