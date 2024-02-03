Новым главой ДОСААФ России стал экс-командующий ЮВО Дворников

Бывший командующий Южным военным округом Александр Дворников назначен председателем Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

«В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова», — заявили в обществе.

Генерал армии Александр Дворников до января 2023 года являлся командующим войсками Южного военного округа. До этого он командовал группировкой российских вооруженных сил в Сирии.

Предыдущий глава ДОСААФ Александр Колмаков занимал свой пост с 2014 года.

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