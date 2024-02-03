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Подводный крейсер «Князь Пожарский» выведен из эллинга для продолжения работ

В Северодвинске прошла церемония вывода из эллинга атомохода проекта «Борей-А»

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Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» вывели из эллинга в Северодвинске. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«В Северодвинске, на «Севмаше» (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» проекта «Борей-А», — говорится в публикации.

Уточняется, что мероприятие проведено под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Вывод из эллинга знаменует собой завершение стапельного этапа строительства атомохода. «Князь Пожарский» — четвертый серийный корабль модернизированного проекта.

21 декабря сообщалось, что атомоход «Князь Пожарский» сойдет со стапелей по графику.

Тогда же стало известно, что «Севмаш» в ближайшие годы передаст в состав ВМФ три ракетоносца «Борей-А».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что доля современных кораблей в составе ядерной триады РФ достигла 100%.

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