На подлете к Воронежу сбит украинский беспилотник

На подлете к Воронежу был сбит украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — поделился Гусев.

Он добавил, что держит ситуацию на контроле.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что утром поговорил с Генштабом, где ему рассказали о сложной ситуации на одном из участков, связанной с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

2 февраля российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов и два снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.