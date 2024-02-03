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На подлете к Воронежу сбит украинский беспилотник

Губернатор Гусев: под Воронежем уничтожен украинский беспилотник

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Shutterstock

На подлете к Воронежу был сбит украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — поделился Гусев.

Он добавил, что держит ситуацию на контроле.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что утром поговорил с Генштабом, где ему рассказали о сложной ситуации на одном из участков, связанной с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

2 февраля российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов и два снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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