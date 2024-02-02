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Путин заявил о росте производства бронезащиты для бойцов СВО

Путин: производство бронезащиты для бойцов СВО выросло в 10 раз

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Olga Maltseva/Reuters

Президент России Владимир Путин производство бронезащиты для бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО) выросло в 10 раз. Об этом он сказал во время встречи с участниками форума «Все для Победы!», передает ТАСС.

Обращаясь к сотрудникам предприятий, производящих все необходимое для специальной военной операции, президент отметил, что они обеспечивают высокое качество и количество продукции.

«Производство бронезащиты выросло в 10 раз», — сказал он.

Президент уточнил, что также в 2,5 раза выросло производство обмундирования.

Также на встрече Путин заявил, что в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года было создано более 520 тысяч новых рабочих мест.

До этого директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей «3Д Техно» Михаил Кондрус заявлял, что разработчики приступили к созданию противоосколочного щита-накидки для штурмовиков и операторов беспилотников, работающих на передовой в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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