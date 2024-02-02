Все обломки упавшего в Белгородской области Ил-76 доставлены на спецполигон

Все обломки упавшего в Белгородской области самолета Ил-76 с украинскими пленными вывезены с места крушения и доставлены на спецполигон. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Обломки вывезены по завершении работы следственно-оперативной группы. Место крушения рекультивировано.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена. В Минобороны РФ заявили, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к расследованию катастрофы Ил-76 на международном уровне.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot.

Ранее Госдума обратилась к конгрессу США из-за сбитого самолета Ил-76.