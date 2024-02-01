Размер текста
А
А
А

Российский военный сбил дрон ВСУ палкой и попал на видео

Российский военный сбил украинский FPV-дрон палкой и попал на видео

В Telegram-канале «Южный Фронт» опубликовано видео, на котором запечатлено, как российской военный палкой сбил FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно, что боец берет ветку и бьет по летящему беспилотнику. Дрон от удара падает на землю. Действие происходит на местности, где стоят голые деревья.

Понятие First Person View (FPV, с английского — «вид от первого лица») используют для устройств, которые могут передавать окружающую обстановку оператору на расстоянии в качестве виртуальной реальности.

До этого сообщалось, что бойца ВС РФ с позывным «Бабай», выманившего на себя украинский дрон-камикадзе, могут представить к государственной награде.

По информации ТАСС, мобилизованному из Кунашакского района Челябинской области 46 лет. Он выстрелил в дрон-камикадзе, летевший в сторону его боевых товарищей, а затем уклонился от БПЛА. В ходе боя он также сбил из автомата два других украинских беспилотника.

Ранее в Британии заявили, что дроны ВСУ часто уничтожаются из-за ошибок операторов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами