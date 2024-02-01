Российский военный сбил дрон ВСУ палкой и попал на видео

В Telegram-канале «Южный Фронт» опубликовано видео, на котором запечатлено, как российской военный палкой сбил FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно, что боец берет ветку и бьет по летящему беспилотнику. Дрон от удара падает на землю. Действие происходит на местности, где стоят голые деревья.

Понятие First Person View (FPV, с английского — «вид от первого лица») используют для устройств, которые могут передавать окружающую обстановку оператору на расстоянии в качестве виртуальной реальности.

До этого сообщалось, что бойца ВС РФ с позывным «Бабай», выманившего на себя украинский дрон-камикадзе, могут представить к государственной награде.

По информации ТАСС, мобилизованному из Кунашакского района Челябинской области 46 лет. Он выстрелил в дрон-камикадзе, летевший в сторону его боевых товарищей, а затем уклонился от БПЛА. В ходе боя он также сбил из автомата два других украинских беспилотника.

Ранее в Британии заявили, что дроны ВСУ часто уничтожаются из-за ошибок операторов.