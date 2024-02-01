СК идентифицировал останки пассажиров Ил-76

Сотрудники Следственного комитета России идентифицировали останки пассажиров, находящихся на борту упавшего в Белгородской области самолета Ил-76. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Соответствующая работа была проведена в рамках расследования уголовного дела о теракте.

Всего в районе места падения Ил-76 обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.

В СК пояснили, что при работе с украинскими военнопленными следствие обязательно берет у них биологический материл для установления генетического профиля. Таким образом, у российских следователей уже имелись генетические профили всех солдат ВСУ, находившихся на борту Ил-76.

В сообщении указано, что результаты проведения генетических экспертиз помогли установить принадлежность найденных фрагментов 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 военным ВСУ, погибшим при крушении самолета.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена. В Минобороны РФ заявили, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к расследованию катастрофы Ил-76 на международном уровне.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot.

Ранее Госдума обратилась к конгрессу США из-за сбитого самолета Ил-76.