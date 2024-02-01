Размер текста
А
А
А

В ДНР уничтожили почти тысячу дронов ВСУ за январь

Пушилин: в ДНР не допущено проникновение 966 дронов противника

close
100%
«Пушилин Д.В»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Пушилин Д.В»

В январе системой противодействия БПЛА было не допущено проникновение 966 украинских дронов на территорию Донецкой народной республики. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он сообщил, что ФСБ было предотвращено более 200 террористических атак ВФУ с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Взрывотехниками ФСБ обезврежены восемь летательных аппаратов, несущих на себе самодельные взрывные устройства, выстрелы от противотанкового гранатомета и мины различного типа», — уточнил он.

Расшифровка полетных заданий украинских БПЛА показала, что большинство из них были нацелены на поражение котельных, электростанций, больниц и мест скопления людей.

Населенные пункты ДНР регулярно попадают под атаки украинской армии. Недавно Калининский район Донецка в очередной раз попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Незадолго до этого, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником-камикадзе по жилому дому на хуторе Лозовая Рудка Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее в двух российских регионах сбили шесть украинских беспилотников.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами