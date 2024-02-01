В ДНР уничтожили почти тысячу дронов ВСУ за январь

В январе системой противодействия БПЛА было не допущено проникновение 966 украинских дронов на территорию Донецкой народной республики. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он сообщил, что ФСБ было предотвращено более 200 террористических атак ВФУ с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Взрывотехниками ФСБ обезврежены восемь летательных аппаратов, несущих на себе самодельные взрывные устройства, выстрелы от противотанкового гранатомета и мины различного типа», — уточнил он.

Расшифровка полетных заданий украинских БПЛА показала, что большинство из них были нацелены на поражение котельных, электростанций, больниц и мест скопления людей.

Населенные пункты ДНР регулярно попадают под атаки украинской армии. Недавно Калининский район Донецка в очередной раз попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Незадолго до этого, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником-камикадзе по жилому дому на хуторе Лозовая Рудка Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее в двух российских регионах сбили шесть украинских беспилотников.