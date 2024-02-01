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Военные Британии заявили об инциденте у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов порта Ходейда в Йемене

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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило, что узнало об инциденте в 57 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда. Соответствующий пост опубликован на странице UKMTO в соцсети X.

В управлении уточнили, что власти ведут расследование. Инцидент назван «нападением».

UKMTO рекомендовало судам проходить в указанном районе с осторожностью ввиду деятельности там хуситов и сообщать о любой подозрительной активности.

В ночь на 1 февраля хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по американскому торговому судну Koi, следовавшему в Израиль по Красному морю.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило
что в ответ на действия хуситов был осуществлен удар по их наземной станции управления беспилотными летательными аппаратами и 10 беспилотникам.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа правящее на севере Йемена радикальное движение «Ансар Алла» (хуситы) предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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Удары США по хуситам
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