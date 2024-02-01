Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что войска Вооруженных сил Украины покинули несколько своих позиций в районе села Приютное в районе Угледара. Об этом сообщает ТАСС.

«Последнее время для нашего противника на фронте события разворачиваются не самым лучшим образом. В районе Приютного за последние два дня ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) покинули сразу несколько своих позиций, спасаясь бегством и оставляя раненых», — говорится в сообщении.

30 января сообщалось, что расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожают опорные пункты ВСУ в районе Угледара на Южно-Донецком направлении.

Также Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Юг» российских войск при поддержке боевых самолетов, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.

Ранее в Германии заявили о подавленном состоянии Владимира Зеленского из-за неудач ВСУ.