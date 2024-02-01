В США назвали виновных в гибели трех солдат в Иордании

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США объявили организацию «Исламское сопротивление Ирака» виновными в гибели троих американских солдат в Иордании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что атака в Иордании была спланирована, обеспечена ресурсами и реализована «зонтичной» группой под названием «Исламское сопротивление Ирака», — сказал Кирби.

До этого Пентагон предпримет дополнительные меры по противовоздушной обороне недавно атакованной беспилотником американской военной базы в Иордании. Как заявил источник телеканала, расположенная на северо-западе Иордании военная база Tower 22 прежде не подвергалась нападениям и обстрелам, поэтому ее противовоздушное оборона не была, в отличие от других американских баз в регионе, эффективной. Конкретных средств ПВО, которые будут направлены на Tower 22, источник не назвал, отметив при этом, что они предназначены в первую очередь для борьбы с вражескими дронами.

Согласно официальным данным министерства обороны США, сейчас на объекте Tower 22 находятся около 350 американских военнослужащих.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.