Размер текста
А
А
А

Тимошенко вступилась за Залужного

Юлия Тимошенко назвала большой ошибкой возможную отставку Залужного

Лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вступилась за главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Свое видеообращение она разместила в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам политика, возможная отставка Залужного станет большой ошибкой.

«Отставка главкома точно не ко времени», — сказал она.

Также Тимошенко отметила, что одной из проблем украинского государства наряду с коррупцией, непрофессионализмом и отсутствием «справедливой мобилизации» является увольнение с должностей профессионалов и патриотов.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Залужного может быть связано с его желанием повлиять на западных партнеров и «освежить» обстановку.

Слухи о грядущей отставке Залужного украинские политики и СМИ начали распространять вечером 29 января. По слухам, главкому предложили другую должность, от которой тот отказался. Как писал портал «Цензор.нет», на место Залужного президент Украины Владимир Зеленский хотел назначить главу ГУР минобороны Кирилла Буданова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами