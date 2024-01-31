Тимошенко вступилась за Залужного

Лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вступилась за главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Свое видеообращение она разместила в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам политика, возможная отставка Залужного станет большой ошибкой.

«Отставка главкома точно не ко времени», — сказал она.

Также Тимошенко отметила, что одной из проблем украинского государства наряду с коррупцией, непрофессионализмом и отсутствием «справедливой мобилизации» является увольнение с должностей профессионалов и патриотов.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Залужного может быть связано с его желанием повлиять на западных партнеров и «освежить» обстановку.

Слухи о грядущей отставке Залужного украинские политики и СМИ начали распространять вечером 29 января. По слухам, главкому предложили другую должность, от которой тот отказался. Как писал портал «Цензор.нет», на место Залужного президент Украины Владимир Зеленский хотел назначить главу ГУР минобороны Кирилла Буданова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.