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Путин отметил профессионализм российских бойцов на одном из направлений СВО

Путин: российские бойцы на Авдеевском направлении «воюют как следует»

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Российские бойцы, принимающие участие в специальной военной операции (СВО) на Украине на Авдеевском направлении, выкладываются «как следует». К такому выводу пришел кандидат в президенты России Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе, его цитирует РИА Новости.

По мнению политика, данное направлении сейчас является одним из наиболее приоритетных.

«Группа, ветераны, впереди наших кадровых войск, обогнала их, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки», — пояснил Путин.

Согласно его информации, российская армия успешно удерживает 19 домов в районе населенного пункта.

«Мужики там воюют как следует. Вот такие люди <...> и должны заниматься воспитанием», — восхитился он профессионализмом Российской армии.

Перед этим Путин похвалил российские беспилотники в зоне спецоперации. Он отметил эффективность беспилотных летательных аппаратов отечественного производства и заявил, что дроны решают многие задачи, которые раньше иначе как с помощью стратегической или фронтовой, штурмовой авиации решать было невозможно.

Ранее Путин заявил, что ситуация с СВО показала прочность фундамента общества.

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