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В Минобороны РФ заявили о посредничестве ОАЭ при обмене пленными с Украиной

МО: ОАЭ оказали содействие при возвращении солдат ВС РФ из украинского плена

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Объединенные Арабские Эмираты (ОЭА) выступили в качестве посредника при обмене пленными военнослужащими между РФ и Украиной, который произошел 31 января. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что Абу-Даби оказал сторонам конфликта содействие гуманитарного характера.

До этого министерство обороны РФ заявило, что российские и украинские власти произвели обмен пленными. По данным ведомства, Киев освободил 195 человек. При этом Москва отпустила аналогичное количество украинских бойцов.

Ожидается, что в ближайшее время российских военных транспортируют в столицу. Здесь их разместят в медицинских учреждениях Минобороны РФ для лечения и реабилитации.

Позже информацию об обмене пленными подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Однако, как сообщило местное издание «Страна.ua», сведения главы государства о количестве вернувшихся на родину бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не соответствуют данным российской стороны. По словам Зеленского, властям удалось вернуть из плена «207 человек».

Ранее российский боец рассказал, почему солдаты ВСУ предпочитают сдаваться в плен под Артемовском.

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