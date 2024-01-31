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ВС России уничтожили немецкий ЗРК IRIS-T

Минобороны: ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T и склад горючего ВСУ

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Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства ФРГ. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: зенитный ракетный комплекс «IRIS-T» производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Пеликан»», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что силами ВС РФ было нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, они уничтожили склад горючего, нанесено поражение живой силе и военной технике в 136 районах.

27 января поразили ЗРК С-300 украинских войск, который находился на территории Черкасской области. Согласно данным ведомства, боевую задачу выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация ВС РФ.

До этого сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) российскими военными впервые был уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP-T.

Ранее российский беспилотник «Ланцет» уничтожил ЗРК Stormer.

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