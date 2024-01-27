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ВС РФ поразили ЗРК С-300 и склады горючего ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинской ЗРК С-300 в Черкасской области

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РИА Новости

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 украинских войск, который находился на территории Черкасской области. Об этом сообщается в сводке российского министерства обороны, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

Согласно данным ведомства, боевую задачу выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация ВС РФ. Также в операции приняли участие российские ракетные войска и артиллерия группировок войск.

«Поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях», — говорится в заявлении.

В Минобороны РФ добавили, что в целом за указанный промежуток времени российские бойцы уничтожили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 102-х районах.

27 января в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» появилась информация, согласно которой в зоне боевых действия был уничтожен командир украинского отряда «Белые демоны» Василий Яремко. В материале уточнялось, что его ликвидировали еще 25 января в ходе сражений за город Макеевку на Купянско-Лиманском направлении.

Ранее в США заявили об отсутствии надежд на серьезные успехи Украины в конфликте с РФ в 2024 году.

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