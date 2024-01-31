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Рогов считает, что Зеленский загнал себя в угол в ситуации с Залужным

Рогов: Зеленский попыткой уволить Залужного не нашел поддержки у своих кураторов

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попыткой отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного загнал себя в угол, поскольку его инициатива «не нашла поддержки у западных кураторов». Об этом РИА Новости заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

«Зеленский не смог отправить Залужного в отставку. Не встретив поддержки западных кураторов, он загнал себя в угол», — сказал он.

По словам Рогова, кураторы из США и Британии ведут свою игру в отношении Украины, поэтому не всегда их интересы совпадают с интересами украинского лидера.

«В ситуации с Залужным никто не дал Зеленскому возможности продавить отставку», — указал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов.

Кроме того, подчеркнул Рогов, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов, которыми Зеленский хотел заменить Залужного, в итоге «дали заднюю».

До этого немецко-финский бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявлял, что главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный сумел «переиграть» президента Украины Владимира Зеленского. По мнению эксперта, Залужный «пустил слух» о готовящейся отставке и тем самым не дал уволить себя.

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.

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