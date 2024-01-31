Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что для Вооруженных сил Украины на поле боя наступил переломный момент. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы наблюдаем переломный момент и начало новой фазы в украинском геополитическом театре боевых действий», — высказал свое мнение парламентарий.

По его словам, страны Запада дают сигналы, что готовы «на торги по размену Украины» в надежде на получение крупной финансовой суммы для компенсации понесенных ими затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций.

Шеремет также высказал мнение, что западные страны не готовы к продолжительной войне, поэтому переведут свою военную агрессию в новую фазу, кардинально сменив политику и отношение к прежним приоритетам.

Накануне обозреватель портала Focus Габор Штейнгарт высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский во время последнего интервью своим видом позволил понять, что ситуация на фронте для украинских войск ухудшается.

На прошлой неделе подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в интервью YouTube-каналу Cyrus Janssen, что Вооруженные силы России полностью разгромят украинские войска и одержат победу в 2024 году.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.