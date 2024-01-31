ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ на Запорожском направлении

Российские силы за сутки взяли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Вербового на Запорожском направлении. Об этом рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Если говорить о ситуации за сутки, то минимум четыре подтвержденных опорных пункта перешли под наш контроль в районе Вербового. <…> Если мы посмотрим от Пятихаток до Вербового через Работино, то со стороны ВСУ все равно идут попытки атак», — сказал Рогов.

Он добавил, что российская армия успешно отбивает атаки со стороны ВСУ. По его словам, были уничтожены до 50 военнослужащих противника в районе Вербового.

Об успехах российской армии на данном направлении ранее рассказывал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, армия продвигается медленно, но без больших потерь.

До этого Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области захлебнулось, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери.

25 января также сообщалось, что несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Украине части Запорожской области. Информация о повреждениях поступила после того, как в регионе семь раз за сутки объявили воздушную тревогу.

Ранее ВС России применили против ВСУ модифицированную реактивно-бомбометную установку.