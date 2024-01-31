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Войска РФ в феврале получат первые новые САУ

Первая партия САУ «Коалиция-СВ» находится на завершающей стадии производства

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Станислав Красильников/РИА Новости

В феврале российские войска получат первую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ». Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, генеральный директор «Уралтрансмаша» Олег Емельянов доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция СВ» сейчас находится на завершающей стадии производства.

Кроме САУ «Коалиция СВ» Шойгу проверил выполнение оборонного заказа по производству и ремонту САУ «Мста-С», «Акация», «Тюльпан» и «Гиацинт».

«В феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка», — отметил Шойгу.

До этого Шойгу критично отозвался в отношении главного конструктора «Уралтрансмаша» за долгое изготовление необходимого российской армии артиллерийского комплекса.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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