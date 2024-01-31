Российские бойцы сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении

Расчеты гранатометов АГС-17 «Пламя» группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«Разведка вскрыла передвижение боевиков ВСУ и передала координаты на пункт управления», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что расчеты оперативно заняли огневые позиции и уничтожили цели.

Накануне российские бойцы мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» отбили атаку ВСУ на Купянском направлении. Как пояснили в Минобороны РФ, солдаты открыли огонь на подавление из 12,7-миллиметровых пулеметов ДШКМ. Тем самым они заставили пехоту противника прижаться к земле без возможности маневрирования.

До этого разведчики ВС РФ при помощи квадрокоптеров уничтожили пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.