Расчеты гранатометов АГС-17 «Пламя» группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
«Разведка вскрыла передвижение боевиков ВСУ и передала координаты на пункт управления», — уточнили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что расчеты оперативно заняли огневые позиции и уничтожили цели.
Накануне российские бойцы мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» отбили атаку ВСУ на Купянском направлении. Как пояснили в Минобороны РФ, солдаты открыли огонь на подавление из 12,7-миллиметровых пулеметов ДШКМ. Тем самым они заставили пехоту противника прижаться к земле без возможности маневрирования.
До этого разведчики ВС РФ при помощи квадрокоптеров уничтожили пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.