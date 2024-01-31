По информации, полученной от представителя Южной группировки войск, пара бойцов Вооруженных сил Российской Федерации за один день сумела захватить два опорных пункта обороны Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

В результате успешного штурма, бойцы получили в качестве трофеев несколько ПТРК «Джавелин», иностранные противопехотные мины и штурмовые винтовки. Один из блиндажей был залит бетоном и оборудован крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми средствами. Артиллерийская подготовка перед штурмом проводилась с помощью самоходной артиллерийской установки «МСТА-Б» и «Хоста», а также нанесением ударов FPV-дронов.

В результате удара Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в личном составе. Бойцы ВС РФ будут представлены к государственным наградам за успешное выполнение операции. Занятые опорные пункты имеют большое значение, так как после освобождения Марьинки бойцы продолжают отодвигать линию фронта от этого населенного пункта, говорится в сообщении.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Соледаре непростая, но Вооруженные силы РФ ежедневно продвигаются вперед. Как указал глава государства, украинские военные пытаются контратаковать со всех сторон, однако у них ничего не выходит.

Ранее Пушилин заявил о необходимости отодвигать ВСУ на должное расстояние от ДНР.