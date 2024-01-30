Экс-генсек НАТО оценил вероятность угрозы нападения России на альянс

Бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Андерс Фог Расмуссен, заявил, что не видит угрозы нападения России на страны альянса. Его слова передает РИА Новости.

«Не думаю, что существует какая-то неизбежная угроза нападения России на страны НАТО», — сказал Расмуссен.

Он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин «знает, что такое пятая статья договора НАТО», в которой говорится, что нападение на одну страну будет расцениваться, как на всех членов альянса.

30 января глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече в Стокгольме с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и министром иностранных дел Тобиасом Бильстремом предложил защиту от России на острове Готланд.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления западных политиков о том, что РФ может начать новую спецоперацию в Латвии, Литве, Эстонии, а также в Швеции и Финляндии.

До этого бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что призывы ряда стран НАТО готовиться к войне с Россией, а также предстоящие крупные учения альянса настраивают население Европы на военный конфликт с Москвой.

Ранее президент Литвы заявил, что Россия хочет одурачить Запад.