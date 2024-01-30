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Советник Пушилина Гагин рассказал, к чему может привести отставка Залужного

Гагин: в случае отставки Залужного может случиться военный переворот на Украине

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Gleb Garanich/Reuters

Возможная отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) может привести к военному перевороту в стране. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие — это серьезный полюс силы на Украине, и он в любом случае остается им», — сказал Гагин.

По его мнению, информация о возможном увольнении Залужного может говорить о борьбе за власть на Украине. Гагин считает, что Залужный может попробовать «побороться за власть».

«Если Залужный захочет побороться за власть, у него может все получиться, поскольку его поддерживают многие военнослужащие и гражданские, так как действия Зеленского многих из них не устраивают», — отметил он.

По мнению Гагина, на Украине многие понимают, что президент страны является «марионеткой», а не управленцем.

«А Залужный внушает доверие, он боевой командир и брал на себя ответственность за свои действия в отличии от Зеленского», — добавил собеседник агентства.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Ранее биограф Зеленского рассказал о его конфликте с Залужным.

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