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ВСУ приняли большую часть стандартов НАТО

В Киеве заявили, что ВСУ приняли 88% стандартов НАТО, рекомендованных альянсом

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Thomas Peter/Pool/Reuters

В Министерстве обороны Украины заявили, что Киев с декабря 2023 года внедрил еще 18 стандартов Североатлантического альянса, эту работу планируется продолжить. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и другие составляющие сектора безопасности и обороны страны ввели 315 стандартов НАТО. Из них 192 (88% от запланированного) были приняты в рамках «целей партнерства Украины и НАТО», которые являются первоочередными стандартами альянса.

По словам заместителя руководителя украинского оборонного ведомства генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, в 2024 году планируется ввести еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает замену срочной службы интенсивной военной подготовкой.

Концепция заключается в «гарантированном удовлетворении потребностей ВСУ» и «интеграции в евроатлантическое пространство безопасности».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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