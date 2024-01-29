Джонсон объяснил отказ от бесполетной зоны над Украиной в начале конфликта

Введение бесполетной зоны над Украиной не обсуждалось из-за риска прямого конфликта с Россией стран Запада. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на экс-премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

«Уоллес ясно дал понять, что это будет означать, что я отдам приказ или он отдаст приказ нашим пилотам сбивать российские самолеты», — заявил Джонсон в документальном фильме Putin vs the West («Путин против Запада»), отрывок из которого цитирует газета.

Джонсон имеет ввиду экс-министра обороны в своем кабинете Бена Уоллеса. Режим бесполетной зоны предполагает введение внешнего запрета на использование воздушного пространства над территорией, где ведутся боевые действия.

В последний раз страны НАТО вводили бесполетную зону над Ливией в рамках военной интервенции в эту страну.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что он очень опасался согласия Киева на мирное решение конфликта с Россией в 2022 году.

Ранее Джонсон заявил о вине НАТО в том, что Киев не вошел в альянс раньше.