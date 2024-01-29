Размер текста
А
А
А

Джонсон объяснил отказ от бесполетной зоны над Украиной в начале конфликта

Джонсон заявил, что бесполетная зона не обсуждалась из-за риска конфликта с Россией

close
100%
Henry Nicholls/Reuters

Введение бесполетной зоны над Украиной не обсуждалось из-за риска прямого конфликта с Россией стран Запада. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на экс-премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

«Уоллес ясно дал понять, что это будет означать, что я отдам приказ или он отдаст приказ нашим пилотам сбивать российские самолеты», — заявил Джонсон в документальном фильме Putin vs the West («Путин против Запада»), отрывок из которого цитирует газета.

Джонсон имеет ввиду экс-министра обороны в своем кабинете Бена Уоллеса. Режим бесполетной зоны предполагает введение внешнего запрета на использование воздушного пространства над территорией, где ведутся боевые действия.

В последний раз страны НАТО вводили бесполетную зону над Ливией в рамках военной интервенции в эту страну.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что он очень опасался согласия Киева на мирное решение конфликта с Россией в 2022 году.

Ранее Джонсон заявил о вине НАТО в том, что Киев не вошел в альянс раньше.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами