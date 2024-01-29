Губернатор рассказал о предотвращении атаки беспилотника на НПЗ в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратила атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы и спецслужбы.

Пострадавших в результате атаки беспилотника и возгорания нет, добавил Евраев.

Как пишет газета «Известия», Ново-Ярославский НПЗ начал работать в 1961 году. Он является одним из крупнейших предприятий в стране по производству продуктов нефтепереработки.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле после атаки беспилотника самолетного типа произошло возгорание, которое было потушено работниками предприятия. Как предполагает канал, беспилотник летел со взрывчаткой.

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