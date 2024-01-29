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Губернатор рассказал о предотвращении атаки беспилотника на НПЗ в Ярославле

Губернатор Ярославской области Евраев: система РЭБ остановила атаку БПЛА на НПЗ

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Global Look Press

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратила атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы и спецслужбы.

Пострадавших в результате атаки беспилотника и возгорания нет, добавил Евраев.

Как пишет газета «Известия», Ново-Ярославский НПЗ начал работать в 1961 году. Он является одним из крупнейших предприятий в стране по производству продуктов нефтепереработки.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле после атаки беспилотника самолетного типа произошло возгорание, которое было потушено работниками предприятия. Как предполагает канал, беспилотник летел со взрывчаткой.

Минобороны РФ сообщало, что утром 29 января средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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