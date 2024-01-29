Размер текста
А
А
А

Военкор показал боевые действия в Кременском лесу

Военкор Андрица опубликовал кадры боевых действий в Кременском лесу

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Военный корреспондент Влад Андрица опубликовал кадры боевых действий в Кременском лесу между российским спецназом «Ахмат» и украинской армией. Кадры опубликовал телеканал RT.

Российские военнослужащие, ставшие героями сюжета, рассказали, что основные проблемы на этом участке боевых действий доставляют рои дронов, которые охотятся за военной техникой и личным составом. Военнослужащий с позывным «Узбек» рассказал, что однажды их бронеавтомобиль «Тигр» стал целью сразу пяти вражеских беспилотников.

«Два месяца, как они активизировались, но на самом деле мы ничем не уступаем, в некоторых моментах даже превосходим по дронам-камикадзе», — рассказал «Узбек».

По его словам, российские солдаты размещаются в крепких блиндажах с накатами из бревен, которые защищают от кассетных боеприпасов.

До этого на российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами