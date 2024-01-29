Военкор показал боевые действия в Кременском лесу

Военный корреспондент Влад Андрица опубликовал кадры боевых действий в Кременском лесу между российским спецназом «Ахмат» и украинской армией. Кадры опубликовал телеканал RT.

Российские военнослужащие, ставшие героями сюжета, рассказали, что основные проблемы на этом участке боевых действий доставляют рои дронов, которые охотятся за военной техникой и личным составом. Военнослужащий с позывным «Узбек» рассказал, что однажды их бронеавтомобиль «Тигр» стал целью сразу пяти вражеских беспилотников.

«Два месяца, как они активизировались, но на самом деле мы ничем не уступаем, в некоторых моментах даже превосходим по дронам-камикадзе», — рассказал «Узбек».

По его словам, российские солдаты размещаются в крепких блиндажах с накатами из бревен, которые защищают от кассетных боеприпасов.

До этого на российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.