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Рогов заявил о российском ударе по базе ремонта ВСУ в Запорожье

Рогов заявил, что российские войска ударили по базе ремонта ВСУ в Запорожье

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Максим Блинов/РИА Новости

По базе ремонта военной техники Вооруженных сил Украины в городе Запорожье, подконтрольном Киеву, нанесен удар со стороны российских войск. Об этом заявил РИА Новости глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Нанесен удар по базе ремонта военной техники украинских боевиков. Было несколько «прилетов», — сказал Рогов, не называя свои источники.

По его словам, удар наносился при помощи бесиплотников «Герань».

Как отмечает агентство, под контролем России в данный момент находится более 70% Запорожской области, при этом сам город Запорожье контролируется Украиной.

28 января Рогов заявлял, что в городе Запорожье прозвучало несколько взрывов и была слышна стрельба. По его словам, местные жители слышали от двух до четырех взрывов, а также большое количество беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия. Кроме того, в городе работала система противовоздушной обороны, зафиксирован «прилет» в один из объектов инфраструктуры.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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