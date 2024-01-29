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Появились подробности атаки беспилотника на НПЗ в Ярославле

Shot: после атаки БПЛА на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле произошел пожар

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Shutterstock

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле после атаки беспилотника самолетного типа произошло возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Небольшой пожар в результате падения БПЛА потушили работники завода своими силами, отмечает канал. Обломки беспилотника оказались разбросаны по территории НПЗ.

Предварительно, никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы, а также группа разминирования. Предположительно, пишет Shot, беспилотник летел со взрывчаткой.

О падении беспилотника на территории завода ранее сообщал Telegram-канал «112». По его данным, БПЛА упал около установки гидрокрекинга.

Минобороны РФ сообщало, что утром 29 января средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.

27 января село Антоновка Белгородской области подверглось атаке дронов ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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