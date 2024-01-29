Появились подробности атаки беспилотника на НПЗ в Ярославле

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле после атаки беспилотника самолетного типа произошло возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Небольшой пожар в результате падения БПЛА потушили работники завода своими силами, отмечает канал. Обломки беспилотника оказались разбросаны по территории НПЗ.

Предварительно, никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы, а также группа разминирования. Предположительно, пишет Shot, беспилотник летел со взрывчаткой.

О падении беспилотника на территории завода ранее сообщал Telegram-канал «112». По его данным, БПЛА упал около установки гидрокрекинга.

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