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Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

112: в Ярославле беспилотник атаковал НПЗ «Славнефть-ЯНОС»

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Shutterstock

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Предварительно, никто не пострадал. По данным канала, беспилотник упал на территории НПЗ около установки гидрокрекинга.

Место падения БПЛА оцеплено, ожидается прибытие группы разминирования, отметил 112.

Минобороны РФ сообщило, что утром 29 января средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.

До этого пожар произошел на газовом терминале НОВАТЭК в Ленобласти, в Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. Возгоранию предшествовали два взрыва. Очевидцы заявили о беспилотниках в небе. По предварительным данным, два дрона были замечены на подлете к Санкт-Петербургу около 01:00 мск, затем перед городом они резко сменили курс и направились в сторону Кингисеппского района Ленобласти.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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