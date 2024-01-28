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На Украине назвали цены на бронь от мобилизации

Депутат Рады Наталуха: цена брони от мобилизации составит от 6 до 50 тыс. гривен

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Efrem Lukatsky/AP

Стоимость брони от мобилизации может составить для бизнеса на Украине от 6 до 50 тыс. гривен (от $159 до $1330) в месяц. Об этом журналу «Фокус» заявил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха.

Парламентарий изначально предлагал установить ставку на уровне 20 тыс. гривен ($532) за бронь. Однако, по его словам. некоторые депутаты считают, что сумма должна составлять не менее 40 тыс. гривен ($1064), чтобы бюджет нормально пополнялся.

«Представители больших предприятий с сотнями работников говорят так: поставите планку 6 тысяч гривен, то мы не вытянем», — добавил Наталуха.

Поэтому теперь предлагается ввести плавающую ставку, отметил он.

До этого в Раде прокомментировали перспективы призыва женщин по мобилизации. Зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщины не будут подпадать под мобилизацию на Украине, поскольку мужчин будет достаточно, чтобы закрыть все потребности.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о мобилизации, который позволит призвать в армию больше новых людей, является важным, разумным и справедливым, поскольку военнослужащие, которые сейчас на фронте, нуждаются в ротации.

Ранее на глава украинской разведки заявил о невозможности обойтись без дополнительной мобилизации.

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