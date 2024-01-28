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Песков озвучил одну из задач спецоперации на Украине

Песков: борьба с неонацистскими настроениями на Украине – одна из задач СВО

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Борьба с нацистскими и экстремистскими настроениями на Украине входит в число задач спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Сколько они пестовали вот этих неонацистов у себя, сколько они пестовали абсолютных националистов, экстремистски настроенных. Поэтому живут и такие настроения, да, это реальность. Кстати, это же одна из целей специальной военной операции — избавиться от этой реальности», — сказал Песков.

В декабре постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что задача России — не дать властям Украины погубить свой народ.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин назвал уничтожение украинских ЗРК одной из важнейших задач российской авиации в зоне СВО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у России хватит сил, чтобы решить все задачи спецоперации.

Ранее полковник Матвийчук озвучил главные задачи России на СВО в 2024 году.

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