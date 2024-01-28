На Украине сообщили о взрыве в Днепре

В городе Днепр (бывший Днепропетровск) на Украине прогремел взрыв. Об этом без приведения подробностей пишет украинское издание «Общественное».

Параллельно сообщается об объявлении воздушной тревоги в Днепропетровской, Николаевский и Кировоградской областях страны.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучало несколько взрывов, и была слышна стрельба.

27 января власти Кременчуга сообщили, что городской промышленный объект получил повреждения, в результате чего начался пожар. Его потушили только на следующий день.

Вооруженные силы РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушную тревогу на Украине объявляют почти ежедневно в различных регионах, иногда на всей территории.

Ранее в двух городах на северо-востоке Украины произошли новые взрывы.