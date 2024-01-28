На Украине показали последствия удара по Кременчугу

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Панин показал последствия удара по промышленному объекту в Кременчуге. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

На фотографии видно, что поврежденный завод объят пламенем. Согласно украинским источникам, его поразили две баллистические ракеты ВС РФ.

Вечером 27 января власти Кременчуга сообщили, что городской промышленный объект получил повреждения, в результате чего начался пожар.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.