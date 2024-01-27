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В городе Кременчуг был поражен промышленный объект

Власти Кременчуга: городской промышленный объект поврежден, начался пожар

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Телеграм-канал «Филипп Пронин/Полтавская ОВА»

Глава областной военной администрации Кременчуга Полтавской области Филип Пронин сообщил в своем Telegram-канале, что в городе был поражен промышленный объект, начался пожар.

«Есть попадание по промышленному объекту на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар», — написал он, не уточнив вид объекта.

Вечером 27 января сообщалось, что воздушная тревога звучит в 11 областях Украины. Перед этим несколько взрывов прогремело в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Кроме этого, 25 января два складских помещения были повреждены в Харьковской области на востоке Украины в результате произошедших накануне взрывов. Утром 25 января стало известно, что несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Украине части Запорожской области.

Ранее в Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.

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