После почти двух лет противостояния на Украине Россия снова перехватила инициативу, и ее преимущество в нескольких ключевых областях продолжает расти. Об этом говорится в материале, опубликованном на портале Business Insider.

«Россия снова владеет инициативой, и ее преимущества над Украиной растут. Эксперты по конфликтам предупреждают, что сейчас Москва имеет значительное преимущество над Киевом в нескольких ключевых областях», — пишут авторы статьи.

Они утверждают, что последние провалы украинской армии связаны с нехваткой боеприпасов и живой силы, в то время как у России таких проблем нет.

В статье говорится, что власти США, Украины, а также представители европейских странах беспокоятся по поводу того, что прекращение помощи Киеву может привести к катастрофическим последствиям.

До этого в Соединенных Штатах заявили о преимуществе России в конфликте на Украине.

Ранее в Британии оценили успехи военного производства России.