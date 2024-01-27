Российский боец закидал гранатами пятерых разведчиков ВСУ

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России в одиночку справился с разведгруппой Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящей из пяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По данным канала, бой состоялся на Авдеевском направлении после того, как бойцы 9-й бригады ВС РФ выбили противника с его позиций. На следующий день пятеро украинских разведчиков предприняли контрнаступление, однако наткнулись на российского бойца, который в одиночку дал им отпор.

«Российский боец с разных сторон закидал опорный пункт противника гранатами, не оставив солдатам ВСУ шанса», – говорится в сообщении.

В январе на видео попал штурмовик Западного военного округа (ЗВО), который подобрался к укреплениям украинских войск на расстояние броска гранаты, кинул снаряд в сторону противника и вскоре после этого вернулся на свою позицию.

До этого российский боец с позывным «Бабка» рассказал о том, как он выживал вместе с раненым украинским бойцов.

Ранее офицер ЛНР в отставке указал на появление панических настроений в ВСУ.