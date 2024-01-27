Перед чествованием 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда Минобороны России обнародовало архивные документы. В них рассказывается о подвиге советского солдата Ивана Куликова, уничтожившего 18 фашистов.

По информации оборонного ведомства, солдат Красной армии одним из первых ворвался в окопы врага, где в рукопашном бою с помощью штыка и гранаты ликвидировал 18 фашистов.

Согласно документам, в ноябре 1944 года на роту Куликова обрушился вражеский огонь, который противник вел из дзота (долговременная защищенная огневая точка). В тот момент советский солдат героически закрыл собой огневую точку.

В феврале президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления в Волгограде поздравил граждан государства с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. По словам главы государства, эта дата является одной из важнейших и судьбоносных дат в истории страны и всего мира.

Ранее президент Словакии Чапутова напомнила, что страну от фашизма освободила Красная армия.