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Российские средства ПВО сбили семь снарядов HIMARS и 28 дронов ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали семь снарядов HIMARS, 28 БПЛА ВСУ

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Российская армия с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовала семь реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Сбиты семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, Вооруженные силы РФ ликвидировали 28 беспилотников украинской армии в районах населенных пунктов Золоторевка Луганской народной республики (ЛНР), Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Николаевка Донецкой народной республики (ДНР), Казачьи Лагери, Новая Маячка и Песчановка Херсонской области.

До этого Следственный комитет РФ обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который потерпел крушение под Белгородом. На месте падения лайнера эксперты обнаружили фрагменты тел военных ВСУ и их документы. Российский президент Владимир Путин на встрече со студентами — участниками СВО объяснил, почему Ил-76 не могли сбить российские системы ПВО, то есть в результате дружественного огня.

Ранее средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью.

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